Paris : la championne paralympique Cécile Hernandez révèle avoir été agressée devant son hôtel

Un récit glaçant. Dans un long texte publié sur Instagram, Cécile Hernandez, la médaillée d'or en snowboard cross des derniers Jeux paralympiques de Pékin 2022, révèle avoir été agressée en plein Paris, mercredi 12 octobre dans la soirée.

Les faits se sont déroulés rue de Lyon dans le XIIIe arrondissement de Paris, entre la place de la Bastille et la Gare de Lyon. Après une soirée au Gala de la Fondation Alice Milliat à l'Hôtel de ville de Paris puis avec des amies, Cécile Hernandez rentre à son hôtel en taxi.

Mais en arrivant devant l'établissement, la femme de 48 ans constate que la sonnette pour rentrer dans l'hôtel ne fonctionne pas et que personne n'est présent à l'accueil. Au même moment, elle raconte : "Un homme est arrivé et m'a agressée. Il aurait pu me voler mon sac, mes bijoux, mon téléphone, mais ses intentions étaient toutes autres. Cet individu a eu des propos déplacés, des gestes déplacés pendant plusieurs minutes qui m'ont paru une éternité", décrit-elle dans son récit. "J'ai dû taper dans les portes vitrées pour qu'on m'ouvre enfin", ajoute-t-elle.

Une plainte déposée

"Profondément choquée", elle confie avoir longuement hésité à porter plainte, mais elle a décidé de le faire pour agression sexuelle, selon Le Parisien. "J'ai eu le courage, de pousser la porte de la gendarmerie pour tout raconter dans les moindres détails afin de porter plainte et pour cet individu soit arrêté", explique-t-elle, avant de raconter que "l'agression a été filmée par la caméra de surveillance et j'espère qu'on pourra mettre cet individu hors d'état de nuire".

