Réseaux sociaux : après à un appel sur Twitter, Marie-Amélie Le Fur retrouve sa prothèse perdue

Un grand soulagement pour l'athlète. Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique, avait lancé mardi un appel sur les réseaux sociaux après avoir oublié la prothèse qui lui permet de courir, dans le RER C.

"Quelqu'un aurait-il aperçu ma prothèse de sport ? Rame RER C, direction Versailles chantier…", publie la championne sur sa page Twitter. Devant sa détresse, les internautes se mobilisent et partagent le tweet plusieurs centaines de fois.

Moins de 24h plus tard, en fin de matinée ce jeudi 26 janvier, sa prothèse a été retrouvée. Soulagée, l'athlète a salué la mobilisation des internautes et des agents de la SNCF. "Ravie de vous annoncer que grâce à votre mobilisation ma prothèse a été localisée ! Quel soulagement. Merci à tous ! Merci aux agents du RER C pour leur réactivité", a réagi Marie-Amélie Le Fur sur les réseaux sociaux. Ses abonnés n'ont pas masqué leur joie devant cette bonne nouvelle.