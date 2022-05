Invité de RTL Soir vendredi 30 avril pour parler notamment de sa reconversion en homme d'affaires, de ses relations avec le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas ou de son soutien à Emmanuel Macron, Tony Parker a aussi livré son regard sur la fin de saison en NBA.

"Oui bien sûr", l'ancien joueur de 39 ans continue de regarder les matches, "surtout en ce moment, c'est les play-offs. Je regarde, et en plus cette année c'est tellement ouvert..." Qui sera champion cette année ? "Si je devais mettre une petite pièce, je la mettrais sur Golden State. Je les vois bien revenir et choquer un peu tout le monde avec tous les blessés qu'ils ont eus. Ils perdent en finale en 2019, après c'était le désert".

3es de la conférence Ouest derrière les Phoenix Suns et les Memphis Grizzlies, les Warriors de Stephen Curry retrouveront en demi-finale de conférence ces même Grizzlies ou les Minnesota Timberwolves, après s'être défait des Denver Nuggets. À l'Est, restent en course le Miami Heat, les 76ers de Philaddelphie, les Milwaukee Bucks (tenants du titre) et les Boston Celtics.