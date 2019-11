publié le 18/11/2019 à 12:30

Le 10 novembre 2019 restera à jamais gravé dans la mémoire de Tony Parker. Ce jour-là, la star de la NBA a vu son maillot envoyé au plafond de l’AT&T Center. Hommage inédit pour un joueur Français de la part de son club historique des Spurs. Plus aucun joueur ne pourra désormais porter le numéro 9 à San Antonio.

Aujourd'hui retraité des parquets, celui que l'on considère comme le meilleur basketteurs français de l'histoire a décidé de prendre la plume pour se raconter. Le 7 novembre dernier, Tony Parker a publié Au-delà de tous mes rêves aux éditions Solar.

Dans cette autobiographie, l'ancien sportif de 37 ans revient sur son parcours : son enfance en Belgique, sa famille, ses débuts au club de Fécamp jusqu'à la NBA, mais aussi sa relation avec l’actrice américaine Eva Longoria ou encore son engagement dans le club de l’ASVEL… L'ouvrage fourmille d’anecdotes personnelles qu’aucun livre ou journal n’a encore racontées. De quoi ravir les fans de TP, véritable légende vivante !

"Au-delà de tous mes rêves", l'autobiographie de Tony Parker (Solar)

Formé en France, Tony Parker est le premier basketteur à avoir conquis l'Amérique, le pays du basket. Il est le premier joueur français à avoir été sacré champion NBA (quatre fois). C'est également le premier joueur européen récompensé par un titre de MVP des finales.

Fer de lance de l'équipe de France, il l'a menée en 2013 au titre de championne d'Europe. Il est, de par ses statistiques et son palmarès, considéré comme le meilleur basketteur français de tous les temps.

Il détient l'un des plus grands palmarès du sport et compte parmi les personnalités préférées des Français depuis qu'il a accédé à une immense notoriété après son mariage avec Eva Longoria. Divorcé depuis, il ne cache rien dans ce livre de son existence et dévoile l'envers du décor du sport de haut niveau, depuis ses débuts à Rouen, puis à l'INSEP et au PSG, jusqu'à ses premiers pas en NBA et son statut de meilleur joueur du monde.

Au-delà de ces aspects, Parker explique comment et pourquoi il est devenu président et actionnaire majoritaire du club français de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne depuis 2014. Il a décidé d'en faire le meilleur club européen et a investi dans de nombreuses sociétés françaises. Il vient par exemple d'acquérir la station de ski du Vercors Villard-de-Lans.

Désormais homme d'affaire, Tony Parker entend faire de ce livre le marqueur de sa reconversion, le point d'orgue définitif de son immense carrière sportive.

