publié le 24/11/2019 à 08:30

Un ancien sportif adoré du grand public comme des spécialistes et qui doit mettre désormais sa popularité au service de son sport. Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama, au sujet de Tony Parker.

Retraité des parquets depuis juin dernier, William Anthony Parker II de son nom complet jouit d'une excellente image auprès des Français comme des amateurs de basket, un sport auquel le grand public s'intéresse beaucoup moins qu'à d'autres sports collectifs, football, rugby ou handball.



Le sondage a été réalisé sur internet les mercredi 13 et jeudi 14 novembre 2019 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 285 amateurs de basket, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous, en trois points majeurs.

1. Adoré par le grand public comme les amateurs

Légende à San Antonio au point que les Spurs ont retiré le maillot floqué du numéro 9 pour rendre hommage à leur meneur; Tony Parker est aussi extrêmement populaire en France. 87% des Français et 92% des amateurs de basket affirment avoir une bonne opinion du natif de Bruges, en Belgique.

Quels que soient leur âge, leur catégorie sociale où leur lieu de vie, les Français expriment tous leur affection pour le jeune retraité de 37 ans. Cette popularité s’explique par une image détaillée sans aucun point noir.

Tony Parker adoré par le grand public comme les amateurs Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Les personnes interrogées le trouvent sympathique (87%), incarnant bien les valeurs du sport (83%) et proche des gens (76%). Le joueur ensuite est adulé. 89% des Français le qualifient de talentueux. Un talent tel qu’il n’y pas de débat possible : Tony Parker est le meilleur basketteur français de l’histoire pour 82% de nos compatriotes.

Résultat, 86% des Français considèrent que le jeune retraité est un sportif dont la France peut être fière. Une telle image lui offre une aura qu’il doit désormais mettre au service du basket d’autant que 90% des Français le qualifient de bon ambassadeur de son sport.

Tony Parker adoré par le grand public comme les amateurs Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Capable d’emmener l’Asvel au sommet

Avant même la fin de sa carrière, Tony Parker a commencé à s’impliquer dans le basket français. En devenant actionnaire puis président de l’Asvel Lyon-Villeurbanne, il affiche de grandes ambitions pour son club. Son objectif est d’en faire l’un des meilleurs clubs d’Europe.



Champion de France l’an passé et invaincu pour le moment en Pro A, le club rhodanien est sur les bons rails et réalise de très bonnes performances en Euroligue. Si l’objectif n’est pas encore atteint, les amateurs de basket croient en Tony Parker. 89% d’entre eux estiment qu’il parviendra à faire de l’Asvel l’un des meilleurs clubs d’Europe.

Tony Parker capable d'emmener l'Asvel au sommet Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Le basket derrière le foot, le rugby et le hand

Un autre objectif attend "Tipi" : développer l’intérêt des Français pour le basket, encore parent-pauvre des sports collectifs. Seuls 28% des Français déclarent s’intéresser à la balle orange.



Ce niveau place ce sport au quatrième et dernier rang des principaux sports collectifs en termes d’intérêt, loin derrière le handball (34%), le rugby (44%) et bien évidemment le football (50%).

Le basket derrière le foot, le rugby et le hand Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama