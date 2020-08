Tony Parker annonce sa séparation avec Axelle Francine

Tony Parker et Axelle Francine se séparent après 9 ans de vie commune

publié le 03/08/2020 à 12:14

Tony Parker et Axelle Francine divorcent. L'ancien joueur de la NBA a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, le 3 août 2020, dans deux messages, l'un en français et l'autre en anglais. Marié depuis 2014, le couple est parent de deux garçons, Josh et Liam.

"Après 9 ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union", démarre "TP" dans son communiqué. Le sportif et la journaliste, qui dirige maintenant un centre de beauté à San Antonio (Texas) avaient officialisé leur relation en 2011, avant de se fiancer en 2013. Ils s'étaient mariés en 2014.

"Cette séparation sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de nos deux fils", poursuit Tony Parker avant de conclure : "Nous rendons publique cette information afin d'éviter toute rumeur ou autre spéculation ; aucun commentaire ne sera fait sur cet aspect de notre vie privée. Merci".