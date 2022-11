Combien coûteraient les peluches des mascottes des JO 2024 produites en France ?

Selon des informations de RTL, 85% des mascottes de Paris 2024 sont fabriqués en Chine quand certains modèles spéciaux, 15%, sont réalisés en France. Mais, combien coûterait cette mascotte si elle était entièrement Made in France ? "Aujourd'hui, la 24 cm est proposée à 32 euros en prix de vente public. Si on l'avait fait fabriquer en France, elle serait au double", a détaillé Franck Mathais, porte-parole de Jouéclub.

Ainsi, le même modèle, produit en France, coûterait deux fois plus cher. Cet écart s'explique essentiellement par la complexité de la peluche. Si la matière première, importée de Chine, coûte le même prix, la production, elle, diffère entre les deux pays. La forme de la mascotte est complexe, ce qui nécessite de nombreuses petites coutures et qui représente un temps de travail important.

"C'est ce temps de travail qui, aujourd'hui, coûterait beaucoup plus cher en France qu'en Chine et qui ferait que la peluche serait deux fois plus chère en magasin", a poursuivi Franck Mathais. Le transport des peluches depuis la Chine, lui, ne fait pas tellement gonfler la facture. Les volumes ne sont pas une contrainte pour les peluches de petite taille.

Même si elle le voulait, la France ne pourrait pas produire toutes les peluches sur son territoire avant les Jeux Olympiques. La vente de plus de deux millions de mascottes est prévue, ce qui signifie qu'il faut fabriquer en très grand nombre, rapidement. Or, la France ne possède plus les capacités de production nécessaires pour le faire.

