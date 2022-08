Les Jeux Olympiques de Paris 2024 n'auront pas lieu qu'en Métropole. Dans deux ans, Tahiti, en Polynésie française, accueillera les épreuves de surf. Pour préparer l'événement, une délégation est arrivée sur l'île dans le courant de la semaine. À sa tête, le président du Comité d'Organisation, Tony Estanguet, qui évoque dimanche 14 août au micro de RTL sa "fierté de pouvoir associer la vague de Teahupoo à l'organisation des Jeux".



Selon Tony Estanguet, la Polynésie française abrite "la plus belle vague du monde". Cette dernière est d'ailleurs reconnue dans le monde du surf puisque Tahiti accueille chaque mois d'août l'une des dix épreuves du circuit mondial de cette discipline, comme en ce moment. Ce voyage est alors l'occasion pour la délégation "d'échanger avec les athlètes, les organisateurs et la population locale pour voir comment on peut réussir à faire la différence", explique-t-il.

Autre objectif affiché par le président du comité d'organisation : "préserver l'authenticité de l'île" afin de montrer "le plus beau visage de la France" à l'occasion des Jeux Olympiques. Car "au-delà de la carte postale et des paysages, c'est aussi toute une culture" à découvrir dans ce territoire d'Outre-mer, le premier à accueillir une épreuve de la plus célèbre des compétitions mondiales.

