JO 2024 : tout ce qu'il faut savoir pour devenir volontaire aux Jeux de Paris

Vous aimez le sport, vous souhaitez vous engager dans une aventure unique, vous voulez jouer un rôle à Paris 2024 : et bien devenez volontaire. "Le visage, l’âme, le cœur et le sourire de nos Jeux, ce sont elles, ce sont eux", déclare Tony Estanguet. Pour le président du Cojo (Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques) de Paris 2024, sans les volontaires, les Jeux n'auraient pas la même saveur.

Les organisateurs attendent 45.000 bénévoles pour les aider sur la quarantaine de sites de compétitions à Paris et en Île-de-France, Bordeaux, Châteauroux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint‑Étienne et même à Tahiti. Mais aussi sur d’autres sites clés des Jeux comme le village des athlètes, le centre des médias, les sites d’entrainement, les gares et aéroports...

Des millions de spectateurs sont attendus lors des Jeux olympiques à Paris, qui accueilleront également 20.000 journalistes et 15.000 athlètes.

Charte du volontariat olympique et paralympique

Afin de garantir un cadre sécurisé pour l’exercice des missions de volontariat, une charte expose les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent aux volontaires.

Cette charte du volontariat olympique et paralympique a été élaborée avec l'État (ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, de la Justice, de la Santé, de l’Économie et des comptes publics, de la Culture, des Transports), ainsi que les acteurs engagés dans la Charte sociale de Paris 2024, et le comité d’éthique de Paris 2024.

Les conditions pour postuler :

- Avoir 18 ans au 1er janvier 2024

- Etre au moins disponible 10 jours pendant les Jeux olympiques (vendredi 26 juillet - dimanche 11 août) ou paralympiques (mercredi 28 août - dimanche 8 septembre)

- Maîtriser soit le Français, soit l'Anglais

- Le programme est ouvert à tous, hommes, femmes, aux personnes en situation de handicap comme aux étrangers

Les principales missions proposées :

- L'accueil de tous les publics, athlètes, médias, spectateurs

- Les transports

- Le soutien aux services médicaux

- Les missions au service de la performance sportive comme le chronométrage, les ramasseurs de balles...

Certaines Fédérations effectuent déjà des pré-candidatures, par exemple, pour les ramasseurs de balles au tennis de table. Là, il y a une petite exception à la règle puisque c'est ouvert aux jeunes qui auront entre 16 et 18 ans en 2024.

Quand postuler ?

Courant mars 2023 pendant 6 à 8 semaines sur le site dédié. Si vous devenez volontaire, vous aurez droit à un repas par jour, à un accès au transport local gratuit et à la tenue officielle confectionnée par Décathlon.



En revanche, il faudra vous loger et, si vous venez de Martinique par exemple, payer votre billet d'avion. Pas de passe-droit non plus pour avoir des places gratuites pour assister aux épreuves.

