Haouas condamné : la fédération de rugby juge "incompatible" une sélection en Bleu

Mohamed Haous, condamné mardi à un an de prison ferme pour violences conjugales, ne devrait plus porter le maillot du XV de France. "Être membre de l'équipe de France implique un respect irréprochable des valeurs de respect et d'intégrité. La fermeté est notre devoir dans de telles circonstances", a indiqué dans un communiqué Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby (FFR) en charge des équipes de France. La FFR a fait part de "sa consternation".

"Le staff du XV de France s'exprimera le 7 juin prochain lors de la conférence de presse du sélectionneur et du manager général initialement prévue", a précisé la FFR, laissant entendre que la carrière en Bleu de Haouas, sélectionné à seize reprises en équipe de France, était terminée.



Pas de contrat avec Clermont

Plus tôt, le club de Clermont que le pilier de 29 ans devait rejoindre la saison prochaine avait annoncé qu'il "ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs du club". "Les faits reprochés à l'encontre de Mohamed Haouas, et qu'il a reconnus, sont inacceptables", a expliqué l'ASM dans son communiqué.

Le tribunal correctionnel a condamné Haouas à un an de prison ferme, mardi 30 mai, pour violences conjugales. Il était jugé pour avoir frappé sa femme vendredi 26 mai, après l'avoir vue fumer une cigarette devant le centre commercial où elle travaille. Le joueur n'a pas été maintenu en détention, alors que la procureure avait requis au total 18 mois ferme avec mandat de dépôt.

La magistrate avait demandé le maintien en détention de Mohamed Haouas, marié et père de deux enfants, "pour protéger" sa femme, estimant que le risque pour le joueur de recommencer était "majeur". Le tribunal a rendu sa décision, condamnant finalement le joueur à une peine aménageable. Les juges ont accordé un euro de dommage et intérêt à l'épouse de Mohamed Haouas, qui n'a pas porté plainte mais s'est constituée partie civile.

