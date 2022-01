Handball : des retrouvailles France-Danemark en finale de l'Euro ?

Après les "Barjots", les 'Experts" ou les "Invincibles", s'inscriront-ils dans la légende du handball français comme les "survivants" ou les "héroïques" ? Menés de cinq buts par le Danemark à 12 minutes de la fin, mercredi 26 janvier dans un dernier match de deuxième phase de groupes couperet, les champions olympiques, moribonds, faisaient peine à voir, prenaient l'eau dans tous les secteurs de jeu : défense, attaque et gardiens en faillite.

Et puis Nikolas Karabatic, le doyen de 37 ans, s'est jeté comme un chien sur un ballon perdu par les Danois, Vincent Gérard a retrouvé de sa superbe dans les buts et Dika Mem s'est transcendé devant. Les dix dernières minutes ont été à couper le souffle. C'est avec leur cœur et leurs tripes que les Bleus ont réussi à renverser les Scandinaves pour finalement s'imposer avec panache, 30-29.

Nul doute d'ailleurs que cette "remontada" restera dans les annales. Place maintenant à la Suède en demi-finale, vendredi 28 janvier (20h30). En cas de succès, les hommes de Guillaume Gille pourraient retrouver dimanche 30 janvier (18h) en finale les Danois. Les partenaires de Mikkel Hansen, laissé au repos face aux Bleus, se frottent pour leur part à l'Espagne, tenante du titre, avant la demie de la France (18h30).