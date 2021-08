Jeux Olympiques : Nikola et Luka Karabatic, des géants qui étaient "déjà costauds" à la naissance

Du 24 juillet au dimanche 8 août, la Table à Langé vous propose de plonger dans l'enfance d'un des membres de l'équipe de France olympique à travers le regard de l'un de ses parents, images à l'appui. Vendredi 6 août, Lala revient sur le parcours de ses deux handballeurs de fils, Nikola (37 ans) et Luka (33 ans), piliers de l'équipe de France encore à Tokyo (313 et 112 sélections).

"À la naissance, ils étaient déjà costauds tous les deux, se souvient la maman. Nikola c'était 4,350 kg (53 cm) et Luka 4,420 kg (55 cm). C'était pratique : j'avais moins peur de les manipuler", sourit-elle. Aujourd'hui, Nikola, qui est né en Serbie, mesure 1,96 m pour 102 kg ; Luka, qui a vu le jour à Strasbourg, est encore plus grand avec ses 2,03 m et légèrement plus costaud avec 104 kg.

Les petits garçons "sympas et bien vivants" vont découvrir le handball assez vite et très naturellement. "Comme mon mari était gardien de but, j'étais tout le temps en match et forcément ils ont commencé le hand, raconte Lala. Mais ils étaient doués dans les sports". Luka était ainsi l'un des grands espoirs français en tennis. Il a dû lâcher le hand, "mais il était malheureux tout le temps, précise Lala. C'était son grand amour. D'ailleurs a 18 ans il a dit j'arrête tout, je reprends le hand".

Nicolas Karabatic tout petit Crédit : Famille Karabatic pour RTL

Nicolas Karabatic tout petit Crédits : Famille Karabatic pour RTL Luka et Nikola Karabatic grandissent Crédits : Famille Karabatic pour RTL Les frères Karabatic jeunes adultes Crédits : Famille Karabatic pour RTL Les frères Nikola et Luka sont maintenant deux internationaux français de hand 1 / 1