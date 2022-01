Handball : "Les nouvelles de Elohim Prandi sont rassurantes", confie Luka Karabatic sur RTL

Invités le champion olympique de handball Luka Karabatic et les champions de danse sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

Après une première période très solide, notamment défensivement, les handballeurs français se sont inclinés sur le fil (35-34) contre l'Allemagne, dimanche 9 janvier à Wetzlar, pour leur unique match de préparation à l'Euro 2022, qui débute dans quatre jours. Les champions olympiques de Tokyo ont regagné le vestiaire avec un avantage de quatre buts (18-14), mais la seconde période a été plus difficile, notamment face aux artilleurs allemands Julius Kühn, Timo Kastening et Sebastian Heymann.

Réunis pour deux modules de préparation à Créteil fin décembre et début janvier, les Bleus ont toutefois mis derrière eux une partie des péripéties qui les ont touchés ces trois dernières semaines (tests positifs au Covid pour plusieurs joueurs, blessures de Nedim Remili et Luka Karabatic, agression au couteau dont a été victime Elohim Prandi), pour se jauger face à l'Allemagne.

Quant à Elohim Prandi, il semble se remettre doucement de son agression. "Les nouvelles sont rassurantes, confie Luka Karabatic. On a notre médecin au Paris Saint-Germain qui nous tient informés. Assez rapidement, il nous a donné des nouvelles rassurantes, et surtout la plus importante qui est qu'il pourra reprendre de façon tout à fait normale et qu'il n'y aura aucune séquelle sur ses blessures. Maintenant, c'est vraiment une phase de récupération, et de ce que j'ai pu comprendre, il va reprendre assez vite".