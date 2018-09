publié le 30/09/2018 à 14:56

Le seizième Grand Prix de la saison, le 992e de l’histoire de la Formule 1, a été remporté ce dimanche 30 septembre par Lewis Hamilton qui s’impose pour la huitième fois de la saison. C’est également la 70e victoire de sa carrière. Le Britannique possède désormais 50 points d’avance au championnat du Monde sur Sebastian Vettel (Ferrari) qui termine 3e de ce Grand Prix de Russie.



Mercedes, qui depuis les essais de fin de semaine a dominé ce rendez-vous sur les bords de la mer Noire, s’offre le doublé sur le circuit du parc olympique de Sotchi puisque Valtteri Bottas qui avait réalisé la pole position la veille termine à la deuxième place dans les roues d’Hamilton qui se dirige vers son 5e titre mondial



C’est la cinquième victoire d’affilée de Mercedes au GP de Russie après celles d’Hamilton (2014-2015), Nico Rosberg (2016) et Valtteri Bottas l’an dernier.

Mais cette course a surtout été marquée par l’énorme performance du jeune Max Verstappen qui, le jour de ses 21 ans, a une fois de plus montré son énorme potentiel au volant de sa Red Bull. Parti en 19e et avant dernière position à cause d’une pénalité, le Néerlandais est parvenu à remonter tous les concurrents pour passer en tête à mi-course avant de lâcher à dix tours de l’arrivée après son passage au stand pour le ravitaillement et le changement de pneus. Il termine finalement 5e.



Du côté des Français, Esteban Ocon (Force India) parti en sixième position a une nouvelle fois terminé la course dans les points (9e) mais surtout devant son co-équipier, le Mexicain Sergio Perez.



Romain Grosjean, sur un circuit qu’il n’affectionne pas particulièrement termine 11e au volant de sa Haas après être parti en 9e position sur la grille. Pour Pierre Gasly, c’est par contre un week-end qu’il faut vite oublier. Parti en 17e position après la pénalité infligée à son écurie Toro Rosso pour des changements au niveau du bloc moteur Honda, le jeune Français a été contraint à l’abandon dès le 3e tour après une perte de contrôle de sa monoplace suite à un problème de freins.



Prochain Grand Prix dimanche 7 octobre à Suzuka au Japon.