F1 : Romain Grosjean poursuit avec Haas

publié le 28/09/2018

En marge du Grand Prix de Russie de Formule 1, qui doit se dérouler ce dimanche 30 septembre sur l’autodrome de Sotchi, l’écurie américaine Hass a confirmé, par voie de communiqué, ses deux pilotes actuels pour la saison à venir, à savoir le Français Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen.



"Dès le début, nous avions besoin de pilotes expérimentés pour accélérer le développement de notre voiture et de notre équipe, et nous avons deux très bons pilotes expérimentés en Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Ils se poussent l’un l’autre à s’améliorer et leurs retours nous permettent d’être meilleurs. En gardant Romain et Kevin, nous voulons faire encore mieux l’an prochain", explique dans son communiqué le "team principal" de Haas, Guenther Steiner.

Romain Grosjean (32 ans), dont l’avenir était en suspend depuis quelques semaines, disputera donc une neuvième saison en F1, une quatrième au sein de l’écurie Haas-Ferrari, actuellement 5e du championnat du monde des constructeurs avec 76 points à six courses du terme, 15 longueurs derrière Renault et 18 devant McLaren.

14e du championnat des pilotes

"Je suis très fier du temps, des efforts et des sacrifices que nous avons tous consentis pour rendre Haas F1 aussi compétitif", déclare pour sa part Romain Grosjean. "Je suis très heureux de continuer avec Haas. Gene Haas a bâti quelque chose de particulier, que nous pouvons rendre encore meilleur, et c’est un honneur d’en faire partie".



Actuellement 14e du championnat des pilotes, le Français avait débuté sa carrière en F1 en 2009 comme troisième pilote du Renault F1 Team, avant d’être pilote titulaire au sein de l'équipe Lotus F1 Team en 2012, écurie avec laquelle il a réalisé 10 podiums. Depuis la saison 2016, il courre pour Haas.