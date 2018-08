Un proche de Michael Schumacher se confie sur son état

publié le 23/08/2018 à 12:25

"Il arrive que Michael pleure". Le mythique pilote de F1, Michael Schumacher, est toujours en convalescence depuis son accident de décembre 2013 sur les pistes de Méribel (Savoie) qui l'avait fait passer 6 mois dans le coma. Et ce jeudi 23 août, Paris Match consacre plusieurs de ses pages à l'ancien champion de Formule 1.



Certains témoignages de ses proches sont bouleversants : "Quand on l'installe dans sa chaise roulante face au magnifique panorama des montagnes surplombant le lac, il arrive que Michael pleure." Parmi les amis qui ont témoigné dans Paris Match, Jean Todt, ancien patron de Schumacher chez Ferrari, s'était aussi confié dans une interview accordée au média argentin La Nacion : "Il est entouré de sa famille, de ses proches. Je me sens béni d'avoir un accès fréquent, mais sa santé est un thème privé et je pense qu'il est temps pour nous de laisser Michael vivre sa vie en paix."

Quelques jours plus tôt, la famille de Michael Schumacher avait du démentir une information selon laquelle l'ex-pilote allait déménager au Baléares. "Il ne va pas quitter la Suisse pour s'installer à Majorque", avait affirmé sa porte-parole.