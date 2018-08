Formule 1 : "L’important est de rester concentré", confie Esteban Ocon

publié le 23/08/2018 à 18:16

Toutes les rumeurs les plus folles courent sur le paddock du circuit de Spa Francorchamps où doit se dérouler dimanche prochain le GP de Belgique. Alors que l’équipe "Force India" a été rachetée par un consortium d'investisseurs emmenés par Lawrence Stroll après sa mise sous tutelle en début de mois vogue à vue.



Tous les sponsors et logos "Force India" ont été effacés sur le motorhome et sur les camions ateliers du paddock, Bob Fernley le directeur d'équipe adjoint du team a été remercié et dans dans ce processus de changement d'identité encore flou, les deux pilotes tentent de faire bonne figure.

Et si jeudi devant la presse Sergio Perez a affirmé être de nouveau dans l’écurie la saison prochaine, le Français Esteban Ocon est quant à lui resté plus évasif. "Ce n’est pas à moi de répondre à tout cela, je suis ici pour courir. Je me suis préparé exactement de la même façon pour cette course, rien a changé. Je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait", a-t-il ajouté, "il y a beaucoup de discussions, beaucoup de rumeurs alors il faut que de mon côté, je continue à enchaîner les bons résultats. Comme ça, je serai indispensable pour l’année prochaine".

Esteban Ocon revient en Belgique "détendu et prêt"

Sourire aux lèvres le jeune pilote Normand a tout de même avoué avoir été déçu de ne pas avoir été choisi par Renault pour 2019. "C’était une possibilité pour moi d’aller chez Renault, maintenant c’est du passé. Il faut respecter leur décision, Daniel (Ricciardo) est un bon choix. L’important, c’est que j’ai un siège l’an prochain".

Et concernant son avenir, là aussi Esteban Ocon est optimiste. "Mon management Mercedes a toujours pris les bonnes décisions dans le passé, donc je n’ai aucune crainte. Je sais qu’ils prendront encore les bonnes décisions pour moi l’année prochaine". En attendant et après quelques jours de vacances dans le Sud de la France et quelques jours d’entrainements en altitude à Font Romeu, le pilote Français qui repris un peu de poids explique : "Revenir ici détendu et prêt à commencer. Spa est un circuit mythique, on est souvent rapide ici. J’espère juste que la pluie fera son apparition, ça peut bouleverser l’ordre des choses".





Âgé de 21 ans, Esteban Ocon disputera son 42ème Grand Prix ce dimanche en Belgique. Actuel 12ème du championnat du Monde des pilotes, il devance les deux autres tricolores, Pierre Gasly et Romain Grosjean de respectivement 3 et 8 points.