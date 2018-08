Formule 1 : Pierre Gasly chez Red Bull pour la saison 2019

publié le 20/08/2018 à 22:34

L’écurie "Aston Martin Red Bull est ravi d'annoncer que Pierre Gasly rejoindra l'équipe au début de la saison 2019 pour courir aux côtés de Max Verstappen" indique un communiqué paru ce lundi 20 août 2018.



Le Français de 22 ans, qui court cette année pour Toro Rosso est actuellement 13e du championnat du Monde avec 26 points. "C'est un rêve qui devient réalité pour moi, je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre cette équipe de pointe", explique le pilote normand dans le communiqué de Red Bull.

"C'était mon objectif de piloter pour cette écurie depuis que j'ai rejoint le programme des pilotes Red Bull junior en 2013 et cette incroyable opportunité est un pas de plus vers mon ambition de remporter des Grands Prix et de me battre pour des titres". Après avoir disputé cinq Grand Prix l’an passé, Pierre Gasly est l’un des trois Français dans ce championnat du Monde de Formule 1. Il a débuté sa première saison complète en mars dernier à Melbourne au sein de l’écurie Toro Rosso.

Issu d’une famille de passionnés de sport automobile

"Pierre connaît une première saison complète impressionnante cette année, avec notamment une superbe 4e place au Grand Prix de Bahreïn et deux autres top 10 durant la première moitié de saison", conclut le communiqué de l'écurie Red Bull. Issu d’une famille de passionnés de sport automobile - sa grand-mère et son père étaient des champions de karting -, Pierre Gasly réalise donc en cette année 2018 une partie de son rêve, lui qui depuis l’âge de neuf ans fait tout pour arriver là où il est.



"Mais mon objectif reste toujours de devenir un jour champion du monde", lance-t-il, lui qui à l’âge de 6 ans avait demandé à Pascale, sa maman, quelles études il fallait faire pour être pilote de Formule 1. Pierre Gasly sera comme les 19 autres pilotes du championnat du Monde au départ dimanche 26 août prochain du GP de Belgique à Spa.