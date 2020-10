France-Pays de Galles : "il faut attaquer par une victoire" estime Dominici

publié le 24/10/2020 à 10:12

Après 7 mois d'absence en raison de la crise du coronavirus, le XV de France est de retour et affronte le Pays de Galles, ce samedi 24 octobre (21h10), au stade de France. Cette confrontation a tout d'un vrai test pour les Bleus selon notre consultant Christophe Dominici, qui estime que la victoire est essentielle.

"On retrouve l'Irlande la semaine prochaine donc il faut attaquer cette tournée par une victoire parce que le premier match lance la dynamique et est toujours important" estime l'ancien ailier international. "L'équipe de France va enchaîner 6 tests matchs et a la chance et le privilège de commencer par les Gallois" estime-t-il.

Alors que la rencontre va se jouer à huis-clos, Christophe Dominici avoue n'avoir "jamais joué dans un contexte comme celui-là" et affirme qu'"il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants que les stades pleins".