Coupe du monde de rugby 2023 : la SNCF sera le sponsor officiel

publié le 08/09/2020 à 11:22

La SNCF sera le sponsor officiel de la coupe du monde de rugby 2023. Le monde du ballon ovale veut se distinguer de celui du ballon rond qui a tendance à préférer les avions privés. Dans trois ans, ce sera donc en TGV que se déplaceront les équipes et leur staff.

Et quel meilleur ambassadeur pour le groupe ferroviaire que l'ancien international Sébastien Chabal : "Aujourd'hui, on parle d'une compétition mondiale, mais qui va se dérouler sur un territoire qui est très bien relié par le réseau ferroviaire le train, donc c'est un véritable atout. Quand on est sportif, le train, c'est une solution qui est assez dingue, parce qu'on part d'un centre-ville, souvent où il y a le camp de base où on est logé, on arrive dans le centre-ville de là où on va, on est à côté de l'hôtel donc les temps de déplacements sont vachement raccourcis", a indiqué le joueur de troisième ligne centre au micro de RTL.

"Le train c'est confortable, on peut se lever, il y a de l'espace, on peut dormir, on peut jouer aux cartes. C'est vrai que, mis à part sur des grandes diagonales qui sont encore compliquées en France, c'est facile de se déplacer avec la SNCF aujourd'hui", a souligné Sébastien Chabal avant de conclure : "Pour la récupération c'est meilleur. Les valeurs entre les cheminots et les joueurs de rugby, elles sont assez similaires".