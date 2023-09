C'est quasiment un XV de France type qui sera aligné au Stade de France pour le match d'ouverture du Mondial 2023, vendredi 8 septembre. Un choc alléchant face aux All Blacks néo-zélandais, avec une charnière formée par le capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont et l'ouvreur Matthieu Jalibert, qui remplace Romain Ntamack forfait pour l'ensemble de la compétition.

Au poste de centre, Jonathan Danty et Yoram Moefana se disputaient une place à côté de Gaël Fickou. C'est le second qui a été choisi par Fabien Galthié et son staff. Autre nouveauté, le pilier gauche Reda Wardi s'installe dans le XV de départ et devrait vivre sa troisième titularisation en dix sélections, sa première depuis la victoire contre les Fidji. Le Rochelais a doublé dans la hiérarchie le Toulonnais Jean-Baptiste Gros dans le rôle de suppléant de Cyril Baille.

Après trois victoires en quatre matches de préparation, mais aussi quelques jours de polémique autour de la convocation de Bastien Chalureau, condamné pour des violences à caractère raciste, le XV de France peut se tourner vers le match d'ouverture de son Mondial. Il affrontera ensuite l'Uruguay à Lille (14 septembre), la Namibie à Marseille (21 septembre) et l'Italie à Lyon (6 octobre).

Le XV de départ de la France face aux All Blacks

Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) - Ollivon, Alldritt, Cros - Flament, Woki - Atonio, Marchand, Wardi