France-Australie : le XV de France se prépare à un "gros combat", selon Gaël Fickou

Le match France-Australie aura lieu au Stade de France, dimanche 27 août. Il s'agit du dernier match de préparation pour les rugbymen français, avant le mondial. "Renouer avec le Stade de France, c'est génial. C'est toujours un stade où il y a une ambiance particulière", assure Gaël Fickou.

Le joueur du XV de France se prépare à un "gros combat" face à l'Australie. "Ce sont toujours des gros matches face à cette équipe légendaire", précise-t-il. Ce match marquera aussi la fin de la préparation des Bleus qui a été affectée par plusieurs blessés, tels que Romain Ntamack ou Demba Bamba. "On a quand même perdu des mecs, ça, c'était douloureux", se souvient Gaël Fickou.

La sélection des 33 joueurs parmi 42 pour disputer le mondial a aussi été compliquée. "On a perdu neuf gars qui se sont entraînés à fond pendant deux mois. C'est la règle du jeu, malheureusement, on ne peut pas faire cette coupe du monde à 42", explique-t-il.

Pour le joueur, les moments les plus joyeux de cette préparation ont surtout été des "moments off, en dehors du rugby". À l'approche de la coupe du monde de rugby, l'effervescence monte. Gaël Fickou a reçu plusieurs messages de fans.

Parmi eux, deux enfants qui ont dit ne pas avoir les moyens de se payer une place au match. "Ils ne m'ont rien demandé. Je me suis dit, il me reste deux places, au lieu de les garder et ne rien en faire, je leur ai envoyé", explique le joueur.

