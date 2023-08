Coupe du monde de rugby : découvrez la liste des 33 Français retenus par Galthié

Les voilà fixés. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé lundi 21 août à la mi-journée la liste des 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde organisée dans l'Hexagone du vendredi 8 septembre (France - Nouvelle-Zélande à 21h) au samedi 28 octobre (finale à 21h). La principale sensation est l'absence du Rochelais Brice Dulin, pourtant capitaine lors du premier match de préparation contre l'Écosse (défaite 25-21) : c'est le Toulousain Melvyn Jaminet qui remporte le match des arrières pour être la doublure de Thomas Ramos.



L'équipe de France va aussi aborder "son" Mondial avec deux joueurs blessé et de retour de blessure : le pilier Cyril Baille, touché au mollet droit le 12 août lors de la revanche face à l'Écosse (30-27) mais que le staff espère de retour pour le deuxième match des Bleus contre l'Uruguay (jeudi 14 septembre 21h à Villeneuve-d'Ascq), et Anthony Jelonch, qui n'a pas joué depuis cinq mois. Le troisième ligne, opéré en mars d'une rupture du ligament croisé d'un genou, est de retour après une convalescence express.

Et puis il y a les grands gagnants de cette liste qui comprend les titulaires habituels, du demi de mêlée Antoine Dupont à l'arrière Thomas Ramos, en passant par le centre Gaël Fickou, l'ailier Damian Penaud ou le troisième ligne Grégory Alldritt. Il s'agit de Paul Boudehent (23 ans, La Rochelle) et Louis Bielle-Biarrey (20 ans, Bordeaux-Bègles), aucune sélection avant les matchs de préparation. De la fraicheur, de la jeunesse : dans un groupe, ça compte. Ils en apportent depuis le début de l'été et en apporteront lors de la Coupe du monde.



Hastoy et Jalibert pour pallier au forfait de Ntamack

Pour être associé au capitaine Dupont et remplacer Romain Ntamack, forfait pour toute la compétition à la suite d'une rupture du ligament croisé du genou gauche, le staff compte sur Antoine Hastoy et Matthieu Jalibert. Reste à savoir qui sera titulaire au poste de numéro 10 lors du premier match de poule contre les All Blacks le 8 septembre au Stade de France. L'ouvreur de Bordeaux-Bègles semble tenir la corde devant le Rochelais, champion d'Europe mais pas vraiment brillant à Nantes face aux Fidji (34-17).

Chez les avants, les talonneurs Julien Marchand et Peato Mauvaka - étincelant à la Beaujoire - sont de la partie, aux côtés des piliers Uini Atonio et Réda Wardi. En deuxième ligne, le staff peut compter sur Thibaud Flament, Cameron Woki ou Paul Willemse. La troisième ligne est bien fournie avec Alldritt, Charles Ollivon, François Cros, revenu à son meilleur niveau, ou Sékou Macalou, capable d'évoluer ailier.



"Vécu collectif"

Du côté des arrières, la star Dupont, sa doublure Maxime Lucu, les centres Fickou et Jonathan Danty, les ailiers Gabin Villière et Penaud, et enfin Ramos, en sont forcément. Pour compléter cette liste de cadres, Galthié ne cesse de parler du "vécu collectif", confirmant ainsi le talonneur Pierre Bourgarit. Après les Blacks et l'Uruguay, les Bleus se frotteront en poule à la Namibie (21 septembre 21h à Marseille) et à l'Italie (vendredi 6 octobre 21h au Groupama Stadium de l'Olympique lyonnais).

Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de fina