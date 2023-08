Coupe du monde de rugby : 6 questions pour tout comprendre à la règle du hors-jeu

HORS SÉRIE RUGBY - Les expressions et les mots de légende sur le rugby

Le rugby va être au cœur de l'actualité et des discussions à la machine à café dès la rentrée. La France accueille la Coupe du monde, pendant près de deux mois. Alors pour profiter pleinement des matchs d'Antoine Dupont et de ses coéquipiers, focus sur une des règles du jeu fondamentale : celle du hors-jeu.



1. Qu'est-ce que le hors-jeu ?

Le hors-jeu est une règle clé du rugby qui vise à maintenir l'équilibre entre les équipes en jeu. Un joueur est en position de hors-jeu s'il se trouve devant un coéquipier qui a le ballon ou s'il est en avance par rapport au ballon lorsqu'un coéquipier le passe. Un joueur hors-jeu ne peut pas prendre part au jeu tant qu'il n'a pas regagné une position régulière. Cette règle est cruciale pour empêcher les joueurs de se trouver constamment en position avancée, désavantageant ainsi l'équipe adverse.

2. Quand le hors-jeu entre-t-il en jeu ?

Le hors-jeu intervient lorsqu'il y a un arrêt de jeu, généralement après une faute ou lorsque le ballon sort des limites du terrain. Le jeu reprend alors par une mêlée, une touche ou une pénalité. Au moment où le ballon quitte le jeu, tous les joueurs se trouvant en position de hors-jeu doivent se mettre en retrait pour redevenir actifs.

3. Comment un joueur peut-il redevenir actif ?

Un joueur hors-jeu peut redevenir actif de deux manières : en reculant derrière la ligne du hors-jeu ou en se mettant derrière un coéquipier qui était déjà en position régulière lorsque le ballon a été joué. Une fois qu'un joueur est en position régulière, il peut à nouveau participer au jeu.

4. Quelle est l'importance du hors-jeu ?

Le respect du hors-jeu est crucial pour maintenir un jeu équitable et dynamique. Il oblige les joueurs à faire preuve de discipline et à anticiper les actions de leurs coéquipiers pour éviter les positions de hors-jeu. Cela garantit un jeu fluide et évite qu'une équipe ne domine le jeu en restant toujours devant le ballon, ce qui pourrait compromettre l'équilibre du match.

5. Comment les arbitres appliquent-ils la règle du hors-jeu ?

Les arbitres surveillent attentivement le positionnement des joueurs lors des phases de jeu, notamment lors des regroupements, des mêlées ou des touches. Si un joueur est en position de hors-jeu au moment du jeu, l'arbitre accorde une pénalité à l'équipe adverse. C'est pourquoi les joueurs doivent être conscients de leur position sur le terrain à tout moment.

6. Les exceptions à la règle du hors-jeu

Il existe certaines exceptions à la règle du hors-jeu, notamment lorsqu'un joueur hors-jeu ne prend pas une part active au jeu ou lorsqu'il est derrière un coéquipier qui fait une action non intentionnelle (comme un joueur qui tente d'éviter une collision). Cependant, il est essentiel de bien comprendre ces exceptions pour appliquer correctement la règle du hors-jeu.