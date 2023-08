Rugby : le XV de France prend une difficile revanche sur l'Écosse, en préparation au Mondial

L'Écosse donne décidément du fil à retordre au XV de France. Les rugbymen français ont difficilement battu les Écossais (30-27), samedi soir à Saint-Étienne, lors de leur deuxième match de préparation à la Coupe du monde 2023. Il aura fallu une pénalité de Ramos à une minute de la fin (79e) pour faire la différence face à cet intrépide et chatoyant XV du Chardon. Les Tricolores prennent du même coup leur revanche après leur courte défaite il y a une semaine à Murrayfield (25-21). Contrairement à ce précédent match, le sélectionneur Fabien Galthié avait décidé d'aligner ses cadres.

Les habituels titulaires ont pourtant été en difficulté dès le début de la rencontre, concédant un essai d'entrée (3e). Les Français ont ensuite réagi en inscrivant trois essais en à peine douze minutes, par l'intermédiaire de Ntamack (32e), Penaud (42e) et Ollivon (44e). Sauf que les Écossais n'ont pas baissé les bras et ont à leur tour inscrit trois essais, eux aussi en à peine une dizaine de minutes, entre la 62e et la 73e minute.

Ramos a finalement arraché le succès pour le XV de France en réussissant une pénalité en toute fin de rencontre (79e), évitant un nul embarrassant. Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais les Français ont eu le mérite de gagner dans l'adversité. Leur prochain match de préparation aura lieu samedi prochain face aux Fidji. Le match d'ouverture de la Coupe du monde se tiendra le 8 septembre face aux All Blacks, au Stade de France.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info