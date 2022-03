Formule 1 : qui est Guanyu Zhou le premier pilote chinois de l’histoire de la F1 ?

Il a 22 ans, est né à Shangaï, mais la Chine il l’a quittée à l’âge de 12 ans pour rejoindre l'Angleterre et commencer sa carrière de pilote de karting. Depuis, tout est allé très vite pour Guanyu Zhou qui, après être passé par le championnat du monde de F4, a évolué en F3 puis en F2 dès 2019 lorsqu'il a rejoint la Renault Sport Academy.

Cette année-là, le jeune asiatique en profite pour terminer 7e du championnat et décrocher le titre de meilleur "rookie". C’est l’année suivante, au Grand Prix de Russie, qu’il décroche sa première victoire dans l'antichambre de la F1. En 2021, et pour sa troisième saison en F2, il s’impose à quatre reprises (Bahreïn, Monaco, Silverstone et Abu Dhabi) et termine 3e du championnat. Dans le même temps, Guanyu Zhou est sacré champion d’Asie de Formule 3.

"C’est un pilote talentueux mais surtout qui sait garder son calme en course", explique Fréderic Vasseur, le patron d'Alfa Romeo, tout heureux d’avoir recruté son nouveau poulain. "Cela lui a permis de prendre de nombreux points dans les catégories inférieures. Zhou a fait du très bon travail en F2. Je pense qu’il va nous faire du bien cette année".

Il connaît déjà la F1

Arrivé chez Alfa Romeo en remplacement de l'Italien Antonio Giovinazzi, Guanyu Zhou fait désormais équipe avec le Finlandais Valtteri Bottas, arrivé de chez Mercedes. Mais la Formule 1, il connaît déjà puisque depuis deux ans il était pilote d'essai Alpine et avait notamment participé à la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche.

Désormais titulaire, le Chinois porte le numéro 24 en hommage à son modèle, le basketteur américain Kobe Bryant, mais aussi parce que 2 et 4 font 6 et que ce chiffre est un porte bonheur en Chine en raison de sa ressemblance phonétique avec le mot "s'écouler", synonyme d'un cheminement paisible tout au long de la vie.



L'Alfa Romeo de Guanyu Zhou à Bahrein lors de essais hivernaux Crédit : Alfa Romeo F1 Team Orlen

Plus de sponsors nous ont appelés ces dernières semaines qu’au cours des 25 dernières années Fréderic Vasseur, patron d'Alfa Romeo

Car c’est bien en Chine que l’arrivée de Guanyu Zhou est un événement. La Chine possédait en 2020, selon le cabinet Nielsen missionné par FormulaOne, la plus grosse "fan base" du monde en F1, avec près de 82 millions de fans et avec des audiences télé lors des Grand Prix qui avaient augmenté de 43%. Des chiffres qui vont désormais exploser avec l’arrivée de Guanyu Zhou parmi les 20 meilleurs pilotes du monde.

L’écurie Alfa Romeo l’a bien compris. "Depuis qu’il a signé chez nous, plus de sponsors nous ont appelés ces dernières semaines qu’au cours des 25 dernières années", ajoute Frédéric Vasseur, conscient que l’arrivée de son pilote chinois va à la fois donner un gros coup de publicité à la F1 mais aussi permettre à Alfa Romeo de s’assurer un beau coup marketing sur le plus grand marché automobile du monde.