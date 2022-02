F1 : premiers tours de piste pour Pierre Gasly avec sa nouvelle AlphaTauri

Seul le Japonais Yuki Tsunoda avait "étrenné" la nouvelle AlphaTauri AT03 mercredi 23 février, lors de la première journée d'essais sur le circuit de Montmelo, au Nord-Ouest de Barcelone ; Pierre Gasly n’avait jusqu’alors fait que quelques kilomètres sur la piste de Misano (Italie) pour la rituelle journée de tournage promotionnelle de son écurie.

Jeudi 24 février, le Normand a enfin pu enchainer les tours de pistes et réaliser quelques chronos sous le soleil catalan. "La voiture n’a plus rien à voir avec celle de l’année dernière, a-t-il souligné. À son volant, les sensations sont différentes mais c’est à nous de nous adapter. Ces essais sont là pour cela, à nous d’être prêts pour le début de la saison à Bahreïn" (le dimanche 20 mars, ndlr).



Avec son long museau et ses entrées d’air carrées devant les pontons, la nouvelle AT03 de la scuderia AlphaTauri a paru coller à la piste lors des passages de Pierre Gasly, qui a aussi passé beaucoup de temps dans les stands à analyser les données collectées.

J’ai hâte de voir où on va se situer Pierre Gasly

"Comme toutes les autres écuries, nous partons d’une feuille blanche. C’est grâce au travail de toute l’équipe que nous aurons une voiture performante pour être aux avant-postes. Mais il faut aussi être conscient que ce peut être l’opposé. Et là, il faudra être patient et trouver de la performance au fur et à mesure des courses".

Pierre Gasly, qui entame sa sixième saison en Formule 1 avec 86 Grands Prix disputés et surtout trois podiums dont une victoire à Monza en 2020, avoue ressentir beaucoup d’excitation à l’entame de "cette saison particulière, où toutes les cartes ont été rebattues. J’ai hâte de voir où on va se situer".

Pierre Gasly au volant de son AlphaTauri le 24 février à Barcelone Crédit : Frédéric Veille