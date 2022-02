F1 : Michael Masi démis de ses fonctions de directeur de course

Mohammed Ben Sulayem, le nouveau président de la FIA, l'a confirmé jeudi 17 février : Michael Masi a été démis de ses fonctions de directeur de course pour la saison 2022 de Formule 1. Àgé de 44 ans, l’Australien était à ce poste suite au décès de Charlie Whiting en mars 2019.

Depuis le sacre mondial de Max Verstappen le dimanche 12 décembre dernier, Michael Masi était sur la sellette pour avoir choisi de relancer la course dans l’ultime tour de l'ultime Grand Prix de la saison 2021 alors que celui-ci était neutralisé derrière une voiture de sécurité. Cette initiative avait permis au pilote hollandais de l’emporter au nez et à la barbe de Lewis Hamilton, qui avait jusque-là fait la quasi totalité du Grand Prix en tête.



L’écurie Mercedes avait protesté contre cette décision que ses dirigeants jugeaient injuste et qui avait privé Lewis Hamilton d’un huitième titre historique de champion du monde. L’annonce du départ de Michael Masi dans d’autres fonctions de la FIA fait suite à la réunion de la commission F1 qui s’est tenue à Londres lundi dernier.

Une VAR de la F1

Au cours de cette réunion plusieurs décisions ont été également été actées pour la saison à venir. Ainsi, pour toute prise de décision, une salle de contrôle de course virtuelle sera créée, comme l’assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) en football. "Cet arbitrage contribuera à appliquer la réglementation sportive en utilisant les outils technologiques les plus modernes", explique Mohammed Ben Sulayem.

Par ailleurs, les communications radio pendant la course, actuellement diffusées en direct par toutes les télévisions, seront supprimées afin de protéger le directeur de course de toute pression. Enfin, de nouvelles procédures de relance derrière la voiture de sécurité seront prochainement mises en place. La nouvelle équipe de direction de course sera mise en place à partir des tests de pré-saison de Barcelone, du 23 au 25 février prochains. Niels Wittich et Eduardo Freitas assureront alternativement la direction de course.