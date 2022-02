Formule 1 : Alpine dévoile sa monoplace pour la saison 2022

À deux jours de l’ouverture des essais de pré-saison qui vont se dérouler à Barcelone, Alpine a dévoilé sa nouvelle voiture qui participera dès le 20 mars prochain au Championnat du Monde de Formule 1 2022.



Cette Alpine, l'A522 arbore, en plus de son historique bleu alpin, la couleur rose de son nouveau sponsor avec une livrée spéciale pour les deux premières courses de la saison à Bahrein le 20 mars et en Arabie Saoudite le 27 mars.

En plus d'un châssis et d'une voiture entièrement nouveaux, l’Alpine sera équipée d’un tout nouveau groupe motopropulseur RE22, marquant un nouveau chapitre de l'illustre héritage du constructeur automobile français en Formule 1.

L’écurie BWT Alpine F1 Team débutera cette nouvelle saison avec la même équipe de pilotes. Esteban Ocon désormais vainqueur de course en Formule 1, entame sa troisième année consécutive propulsé par un moteur Renault, tandis que Fernando Alonso se lance dans une vingtième saison historique et potentiellement record en Formule 1. C’est l’Australien Oscar Piastri qui sera le pilote de réserve officiel.

L'Alpine A 522 pour les deux premiers Grand Prix de la saison Crédit : BWT Alpine F1 Team

"Je suis très excité. C'est toujours un privilège de conduire une nouvelle voiture de Formule 1 pour la première fois, car vous savez tout le travail acharné qui a été accompli dans les coulisses des deux usines d'Enstone et de Viry. Je me sens prêt, je me sens prêt physiquement. Alors allons sur la piste et voyons ce que nous avons entre les mains cette année !, explique Esteban Ocon.

Esteban Ocon et Fernando Alonso prendront les rênes de l'A522 sur le Circuit de Catalunya pour les essais de pré-saison qui débutent mercredi 23 février 2022 à Barcelone.