Formule 1 : le Grand Prix de Chine reporté en raison du coronavirus

publié le 12/02/2020 à 13:48

En raison de l'épidémie de coronavirus, le Grand Prix de Chine 2020, qui devait avoir lieu du 17 au 19 avril, a été reporté à une date ultérieure. C’est le promoteur du Grand Prix chinois qui a officiellement demandé le report après des discussions en cours avec la Fédération des sports automobiles de la République populaire de Chine (CAMF) et l'Administration des sports de Shanghai.

L’Organisation mondiale de la santé ayant déclaré le coronavirus comme une urgence sanitaire mondiale, la FIA, a donc décidé d'accepter la demande de report afin d'assurer la santé et la sécurité du personnel itinérant, championnat participants et fans.

Avec ce report, toutes les parties étudient la viabilité d'éventuelles dates alternatives pour le Grand Prix plus tard dans l'année si la situation sanitaire s'améliore.

"Le Grand Prix de Chine a toujours été une partie très importante du calendrier de F1 et les fans sont toujours incroyables", explique ce mercredi la FIA dans son communiqué. "Nous avons tous hâte de courir en Chine dès que possible et souhaitons à tout le monde le meilleur dans cette période difficile."