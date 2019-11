VIDÉO - F1 - GP du Brésil : Gasly 2e derrière Verstappen au terme d'une course folle

publié le 17/11/2019 à 20:27

Avant-dernière manche du championnat du monde 2019, le Grand Prix du Brési a été remporté par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), dimanche 17 novembre à Sao Paulo. Mais la grosse performance de cette course à multiples rebondissements revient au Français Pierre Gasly (Toro Rosso).

Le Normand signe le premier podium de sa jeune carrière en terminant derrière son ancien co-équipier et juste devant le champion du monde en titre, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes). Pierre Gasly, devient à 23 ans, 9 mois et 10 jours le plus jeune pilote Français à monter sur un podium de Formule 1. Il détrône Jean Alesi, qui avait 25 ans en septembre 1998 à Spa en Belgique.

"Je n’oublierai jamais ce moment, je suis tellement ému de partager cela avec mon équipe, je suis heureux pour Honda, pour Toro Rosso", a déclaré Pierre Gasly à l’arrivée. "C’est le plus beau jour de ma vie", a-t-il ajouté au micro de Canal Plus. Gasly devient également le premier Français à monter sur un podium depuis Romain Grosjean (Lotus) à Spa, encore, en 2015 (3e).

Opportuniste dans le final

Le Français, qui était très ému à l’arrivée, est parti en 6e position et a fait une course parfaite. Dans les cinq derniers tours de ce Grand Prix du Brésil, il a fait preuve d’opportunisme en profitant d’abord de l’accrochage des deux Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel pour monter sur le podium provisoire. Puis, dans l’avant-dernier tour, Gasly a profité d’un choc entre Alexander Albon et Lewis Hamilton pour ravir la 2e place.

Ce premier podium de la carrière de Pierre Gasly intervient quelques jours après que la Scuderia Toro Rosso ait confirmée le Français pour la prochaine saison de Formule 1. Pierre Gasly a vécu une saison difficile après avoir été rétrogradé en août dernier de l’écurie Red Bull qu’il avait rejoint en début de saison.