Michael Schumacher bénéficie-t-il d'un traitement expérimental ?

publié le 10/09/2019 à 15:17

Le septuple champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher, grièvement blessé il y a six ans dans un accident de ski à Méribel, est en ce moment à l’hôpital Georges Pompidou, à Paris. Il est arrivé ce lundi 9 septembre au service de chirurgie cardio-vasculaire de manière extrêmement discrète, révèle Le Parisien.

"Je ne suis pas dans le secret médical, explique Jean-Michel Décugis, journaliste au Parisien. Ce que je sais c'est qu'un de nos reporters l'a vu arriver alité. Il devait venir en juillet dernier et il n'a pas pu parce qu'il a eu un problème de santé soudain qui en dit long sur sa fragilité."

"Et selon nos informations concordantes, Michael Schumacher bénéficie de perfusions de cellules souches qui sont diffusées dans tout l'organisme pour une action anti-inflammatoire systémique, c'est-à-dire qui touche tout l'organisme et dont on peut imaginer qu'elle touche le cerveau abîmé de Michael Schumacher", ajoute Jean-Michel Décugis.

Les cellules souches comme remède ?

"Il est hospitalisé chez le professeur Philippe Ménacher, qui est le pionner de la thérapie cellulaire et un chirurgien cardiaque", explique Jean-Michel Décugis. "C'est assez mystérieux. Officiellement, il travaille sur le cœur, uniquement sur le cœur. Aujourd'hui, il expérimente des sécrétions qui sont fabriquées par un laboratoire à partir de cellules souches neuves et qui sont injectées par voie intraveineuse, mais jusqu'ici sur des animaux."

"Selon nos informations, il [Michael Schumacher] a commencé ce traitement au printemps dernier, en avril. Il est venu une autre fois en juin", ajoute le journaliste au Parisien. "Il devait revenir en juillet mais il a eu un problème de santé. C'est antérieur en tout cas à ce problème de santé. Cette injection devait avoir lieu ce mardi 10 septembre et il devait repartir le lendemain. Je ne sais pas si ce programme va être respecté. "