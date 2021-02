Formule 1 : Lewis Hamilton un an de plus chez Mercedes

publié le 08/02/2021 à 13:42

C’est par un communiqué que l'équipe Mercedes-AMG Petronas F1, championne du monde des constructeurs en titre de Formule 1, a annoncé avoir signé un nouveau contrat avec Lewis Hamilton pour une neuvième saison consécutive, lundi 8 février 2021. Une partie importante du nouvel accord s'appuie sur l'engagement commun en faveur d'une plus grande diversité et d'une plus grande inclusion dans le sport automobile qui a été pris l'année dernière par Lewis Hamilton et Mercedes.

"Je suis ravi d'entamer ma neuvième saison avec mes coéquipiers Mercedes, déclare Lewis Hamilton. Je suis également déterminé à poursuivre le chemin que nous avons commencé pour rendre le sport automobile plus diversifié pour les générations futures, et je suis reconnaissant que Mercedes ait été extrêmement favorable à mon appel à résoudre ce problème. Je suis fier de dire que nous allons plus loin dans cet effort cette année en lançant une fondation dédiée à la diversité et à l'inclusion dans le sport".

Lewis Hamilton, qui a fait ses débuts en F1 en 2007 avec McLaren, a rejoint Mercedes en 2013 et a depuis remporté 74 courses ainsi que six championnats des pilotes avec l'équipe allemande. Le septuple champion du Monde avait déjà en 2020 conduit Mercedes a changer l’historique couleur argent de ses monoplaces pour des voitures peintes en noires pour répondre au mouvement "Black Lives Matter" qu’il soutien ardemment.

"L'histoire de Mercedes et Lewis s'est inscrit dans les livres d'histoire de notre sport au cours des huit dernières saisons et nous avons soif d'y ajouter plus de chapitres", conclut Toto Wolf, le directeur exécutif de Mercedes.