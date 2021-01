Qui est Maya Weug, la première femme à rejoindre la Ferrari Driver Academy ?

et AFP

publié le 24/01/2021 à 19:40

À seulement 16 ans, elle entre dans l'histoire des sports mécaniques. La Néerlando-Belge Maya Weug est devenue le 21 janvier, la première jeune fille à intégrer la filière de formation de pilotes de l'écurie de Formule 1 Ferrari, la Ferrari Driver Academy (FDA).



En 2021, Maya Weug, qui est née et a grandi en Espagne, bénéficiera donc des moyens et des enseignements de la FDA, qui a notamment amené le Monégasque Charles Leclerc jusqu'à la catégorie reine, et elle disputera un championnat de Formule 4.

La jeune fille, dont le père est passionné de sports mécaniques, a commencé le karting à 7 ans, en 2011, sur un kart d'occasion qu'elle partageait avec son frère, avant de débuter la compétition en 2013 en Espagne au niveau régional puis national. Maya Weug a été sélectionnée dans le cadre d'un programme de détection à destination des filles âgées de 12 à 16 ans mené avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA), dont les trois autres finalistes étaient les Brésiliennes Julia Ayoub, 16 ans, et Antonella Bassani, 14 ans, ainsi que la Française Doriane Pin, 17 ans.

Le sport automobile est mixte, théoriquement

Ce programme, reconduit cette année, avait débuté en février dernier avec la sélection par la FIA de 20 jeunes pilotes venant du monde entier, identifiés grâce à leurs autorités sportives nationales. Le sport automobile est théoriquement mixte mais les femmes demeurent sous-représentées, sinon absentes, parmi les compétiteurs, mais aussi le personnel des équipes et les spectateurs.

Ainsi, en 71 éditions du Championnat du monde de Formule 1, seules deux femmes ont pris le départ d'un Grand Prix, la dernière fois en 1976.

Plusieurs initiatives ont été lancées récemment pour y remédier : le programme FIA Girls on Track - Rising Stars de la Commission pour les femmes dans le sport auto de la FIA et de Ferrari, mais aussi les W Series, championnat de monoplaces réservé aux jeunes femmes dont les primes doivent permettre aux concurrentes de financer la suite de leur carrière dans des catégories mixtes.