F1 - GP de Toscane : le jour d’après pour Pierre Gasly

publié le 11/09/2020 à 09:54

La Marseillaise résonne toujours dans sa tête, les images de sa victoire sont toujours aussi présentes et il ne s’en lasse pas. "C’est vrai qu’on y prend goût. C’était tellement magique", savoure Pierre Gasly, arrivé jeudi 10 septembre sur le circuit du Mugello après quatre jours de folie.

Car sitôt sa victoire au Grand Prix d’Italie, le pilote Alpha Tauri a dû faire un aller-retour express en jet privé en Autriche pour répondre à des obligations Red Bull, a répondu à des dizaines d’interviews, a reçu des milliers de message de fans mais aussi du président de la République Emmanuel Macron, de son pote Kylian Mbappé, de Neymar, de Tony Parker...

"C’était incroyable, commente le Français de 24 ans. J’ai même mes meilleurs amis qui, sans me le dire, ont pris le premier avion pour Milan et sont venus me rejoindre chez moi le dimanche soir".

Reprendre une vie normale

C’est donc des étoiles plein les yeux et avec ce statut de plus jeune pilote français à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1 que Pierre Gasly a tenté, en milieu de semaine, de reprendre une vie "à peu près normale, avec des entraînements avec mon coach et la préparation du Grand Prix de Toscane avec mon équipe".

"Mais je vois bien que les regards ont changé", ajoute le jeune Normand (il est né à Rouen), qui a maintenant pour objectif "de continuer à faire du bon travail avec l’équipe et de me battre pour des podiums, et pourquoi pas des victoires même si nous n’avons pas la voiture la plus rapide du plateau".

Compliqué de rééditer l'exploit

Pour ce 9e Grand prix de la saison, Pierre Gasly sait qu’il sera compliqué de rééditer l’exploit du dimanche précédent. "Il faudra faire du mieux possible avec la voiture que l’on a. Le week-end dernier, nous avons réussi à saisir les opportunités. Mais tous les week-ends sont différents. Alors on va essayer de faire du mieux possible, et j’espère qu’on pourra encore avoir des très belles courses jusqu’à la fin de l’année".

Le départ du Grand Prix de Toscane, qui se déroule sur le circuit du Mugello, propriété de Ferrari où la Scuderia célébrera son 1.000e Grand Prix, sera donné dimanche 13 septembre à 15h10 devant, et c’est une première cette année, près de 3.000 spectateurs invités par la marque italienne.