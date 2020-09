Formule 1 : Sebastian Vettel quitte Ferrari pour Aston Martin

publié le 10/09/2020 à 09:40

Depuis l’annonce en mai dernier de son départ de la Scuderia et de son remplacement par l’Espagnol Carlos Sainz, l’avenir de Sebastian Vettel était très incertain dans la Formule 1, mais les rumeurs étaient de plus en plus persistantes. Tout s’est donc éclairci ce jeudi 10 septembre avec l’annonce de l’écurie BWT Racing Point F1 détenue par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, qui deviendra Aston Martin F1 Team dès la saison prochaine.

"Je suis heureux de partager enfin cette nouvelle passionnante sur mon avenir. Je suis extrêmement fier de dire que je deviendrai pilote Aston Martin en 2021, explique Sebastian Vettel. C’est une nouvelle aventure pour moi avec un constructeur automobile vraiment légendaire. J'ai toujours tellement d'amour pour la Formule 1 et ma seule motivation est de courir en tête de la grille. Faire cela avec Aston Martin sera un immense privilège".



Le quadruple champion du monde, titres obtenus avec Red Bull Racing entre 2010 et 2013 pilotera au côté de Lance Stroll, récent 3ème du Grand d’Italie et fils du parton de l’écurie.

"Tout le monde est extrêmement enthousiasmé par cette nouvelle", explique Otmar Szafnauer, PDG et directeur de l'équipe BWT Racing Point F1 Team.

Sebastian est l’un des meilleurs au monde Otmar Szafnauer, PDG et directeur de l'équipe BWT Racing Point F1 Team. Partager la citation





"Sebastian est un champion éprouvé et apporte une mentalité gagnante qui correspond à nos propres ambitions pour l'avenir en tant qu'Aston Martin F1 Team. Sebastian est l’un des meilleurs au monde, et je ne peux pas penser à un meilleur pilote pour nous aider à entrer dans cette nouvelle ère. Il jouera un rôle important pour amener cette équipe au niveau supérieur".

L’arrivée actée de Sebastian Vettal chez Aston Martin F1 fait suite à l’annonce mercredi soir du Mexicain Sergio Perez qui a annoncé son départ de l’écurie BWT Racing Point F1 dès la fin de la saison 2020