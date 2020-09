Formule 1 : "C'était un enfant particulier" explique Pascale, la mère de Pierre Gasly

publié le 07/09/2020 à 08:54

C'est du jamais vu pour un Français depuis 24 ans. Avec sa victoire sur le Grand Prix de Monza, en Italie, ce dimanche 6 septembre, Pierre Gasly a mis fin à une longue disette pour le sport français, au terme d'une course à rebondissements où il a devancé Carlos Sainz et Lance Stroll sur la ligne d'arrivée.

Au lendemain de sa victoire, sa mère, Pascale, raconte la personnalité et le caractère qu'a Pierre Gasly, depuis son plus jeune âge : "Il a su lire bien avant tout le monde, c'était un enfant particulier et on se doutait qu'il aurait une carrière spéciale, pas forcément dans le sport automobile, mais il a toujours été brillant à l'école et dans tout ce qu'il faisait avec une détermination incroyable et une capacité de travail époustouflante".

Ce succès historique sur le Grand Prix de Monza n'a pas étonné Pascale Gasly, à qui son fils avait confié, à l'âge de 6 ans, qu'il serait champion du monde de Formule 1 un jour. Lors de la course, elle explique que "l'émotion était immense et c'était surtout une décharge d'adrénaline terrible pendant les trois derniers tours". "On était vraiment stressé jusqu'au dernier", raconte-t-elle à RTL en ajoutant qu'"on a tous la voix un peu cassée parce qu'on a beaucoup crié".

Après l'avoir eu très brièvement au téléphone dans la soirée, Pascale Gasly explique qu'"il a besoin de se reposer aujourd'hui et de prendre conscience de l'exploit qu'il a réalisé hier (dimanche)".