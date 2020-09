Formule 1 : Renault F1 s’appellera Alpine F1 Team dès 2021

publié le 06/09/2020 à 13:45

La rumeur de plus en plus persistante a été confirmée ce dimanche 6 septembre par le Groupe Renault. À partir de 2021, son équipe sera nommée Alpine F1 Team. Un choix qui met les couleurs de l'excellence française au cœur de la Formule 1.

Déjà reconnu pour ses records et ses succès en endurance et en rallye, le nom Alpine trouve naturellement sa place en Formule 1. La marque Alpine, symbole de prouesse sportive, d'élégance et d'agilité, sera désignée sur le châssis et rendra hommage au savoir-faire qui a donné naissance à l'A110.

Pour Alpine, il s'agit d'une étape clef pour accélérer le développement et le rayonnement de la marque. Le moteur de l’équipe continuera à bénéficier de l’expertise unique du Groupe Renault en matière de motorisations hybrides et son nom E-Tech sera conservé.

"Alpine est une belle marque, puissante et dynamique, qui fait sourire ses adeptes, explique Luca De Meo, le PDG du Groupe Renault. En présentant Alpine, symbole de l’excellence française, dans la plus prestigieuse des disciplines automobiles mondiales, nous poursuivons l’aventure des constructeurs dans un sport renouvelé. Nous apportons une marque de rêve aux côtés des plus grands noms, pour des courses automobiles spectaculaires réalisées et suivies par des passionnés. Alpine apportera également ses valeurs au paddock de F1: élégance, ingéniosité et audace."

La marque Alpine a été créée à Dieppe, en Normandie, en 1955 par Jean Rédélé, à l'époque concessionnaire Renault. C’est en 1973 que la marque est devenue une filiale du groupe Renault. C’est également cette année-là qu’elle remporte le titre de champion du monde des constructeurs en rallye avec l’A110.

Alpine a également remporté les 24 Heures du Mans le 11 juin 1978 avec son A442B conduite par Didier Pironi et Jean Pierre Jaussaud et s’est plus récemment imposé en catégorie LMP2 en 2017 et 2019.