publié le 22/11/2018 à 19:58

Esteban Ocon, 22 ans, ne sera plus en Formule 1 la saison prochaine. Poussé vers la sortie par le Canadien Lance Stroll, dont le père milliardaire a racheté Racing Point Force India en août dernier, le pilote Normand n’a pas trouvé de volant pour 2019 et sera réserviste chez Mercedes.



"Je vais tout faire pour engranger le plus de kilomètres possible au volant d’une F1. Mercedes et moi voyons de belles opportunités pour revenir en 2020. On verra ce que l’avenir proche me réserve, je compte rester le plus possible dans l’univers du paddock de la F1", a-t-il expliqué ce jeudi 22 novembre à Abou Dhabi où se déroulera le week-end prochain le dernier des 21 actes de la saison 2018.

"J’espère surtout que je reviendrai encore plus fort que je ne le suis actuellement", a conclu Esteban Ocon. Actuel 11ème et premier Français au classement des pilotes du championnat du monde avant ce rendez-vous, il disputera à Abou Dhabi le 50ème Grand Prix de sa carrière en F1 qu’il a débuté en 2016 au Grand Prix de Belgique avec l’écurie Manor Racing. Le natif d’Evreux avait ensuite signé chez Force India, pour qui il roule depuis 2017.

Williams a enrôlé Robert Kubica

Ses derniers espoirs de trouver un volant pour 2019 se trouvaient chez Williams, mais l’écurie a annoncé ce jeudi 22 novembre sur le circuit de Yas Marina qu’elle avait enrôlé Robert Kubica pour la saison prochaine. Neuf ans après son dernier Grand Prix et un terrible accident de rallye en 2011, le Polonais fait donc son grand retour en Formule 1 et intègre Williams et sera associé au jeune Britannique George Russell.



Il n’y aura donc plus que deux Français l’an prochain en Formule 1 : Romain Grosjean qui effectuera sa huitième saison en F1, sa quatrième chez Haas et Pierre Gasly qui va changer de dimension en intégrant, après 26 courses chez Toro Rosso, l’écurie Red Bull au côté de Maw Verstappen.