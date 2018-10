publié le 21/10/2018 à 23:28

Sous le soleil texan, c’est le Finlandais Kimi Raïkkonen qui s’est imposé ce dimanche 21 octobre. Parti en deuxième position, le pilote Ferrari remporte la 21ème victoire de sa carrière et prive, pour l’instant, Lewis Hamilton d’un cinquième sacre. C’est la première fois que Ferrari gagne sur le circuit d’Austin, où Mercedes s’était imposé lors des quatre dernières éditions



Pourtant parti en pole position, Lewis Hamilton et sa Mercedes n’ont donc pas réussi à faire mieux qu’une troisième place, derrière un impressionnant Max Verstappen (Red Bull). Le Néerlandais, parti 18ème, termine deuxième après une superbe remontée. Sebastian Vettel (Ferrari), deuxième au championnat du Monde, termine 4ème de ce Grand Prix des États-Unis.

Pourtant, l’Allemand parti en 5ème position avait fait un tête à queue dans le premier tour, le reléguant en 14ème place. Avec cette 4ème place sur la ligne d’arrivée, le pilote Ferrari conserve un infime espoir de d’aller chercher le titre mondial à Lewis Hamilton, grand perdant de ce week-end.

Le sacre d'Hamilton retardé

Du côté des pilotes français, la course s’est arrêtée dès le premier tour pour Romain Grosjean. Parti en 8ème position, le pilote Haas a percuté la Sauber Alfa Romeo de Charles Leclerc et a été contraint d’abandonner après rupture de sa direction. Leclerc a quant à lui abandonné dans le 33è tour. Pierre Gasly, qui avait pris le départ en fond de grille en raison d'une pénalité reçue pour changement de son moteur Honda au-delà de la limite autorisée par saison, termine 14ème au volant de sa Toro Rosso.



Une fois de plus c’est Esteban Ocon qui a réalisé la meilleure course des trois pilotes tricolores. Parti en 6ème place, le pilote Normand de l’écurie Force India se classe 8ème. Il reste trois Grand Prix à disputer cette saison. Sauf cataclysme, le titre mondial devrait revenir à Lewis Hamilton. Le Britannique a en effet un écart positif de 70 points sur Sebastian Vettel au classement général.