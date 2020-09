Formule 1 : Bottas s'impose au Grand Prix de Russie

publié le 27/09/2020 à 17:25

Valtteri Bottas a remporté le Grand Prix de Russie ce dimanche 27 septembre sur l’autodrome de Sotchi, dixième manche du championnat du Monde de Formule 1. Le pilote Mercedes a devancé sur la ligne le Néerlandais Red Bull Honda Max Verstappen et son coéquipier Lewis Hamilton.



C’est la 7ème victoire Mercedes en sept Grand Prix disputés depuis 2014 à Sotchi et le deuxième succès cette saison pour le Finlandais après sa victoire lors du premier Grand Prix d'Autriche début juillet. C’est également sa deuxième victoire à Sotchi après celle glanée en 2017. Et c’est enfin la 9ème victoire en Formule 1 pour Valtteri Bottas qui a profité de la pénalité infligée à Lewis Hamilton pour prendre la tête de la course au 17ème tour et ne plus la céder.



Les espoirs de Lewis Hamilton d’égaler le record des 91 victoires de Michael Schumacher se sont envolés dès le début du Grand Prix. Le Britannique, parti en pole position, a été pénalisé de dix secondes et de deux points sur sa super licence pour avoir enfreint les règles de la procédure de départ à la sortie des stands. En effet, le champion du monde a stationné sur une zone non autorisée.

Du côté des Français, Esteban Ocon, Pierre Gasly et Romain Grosjean terminent respectivement 7ème, 9ème et 17ème. Prochain Grand Prix : le 11 octobre en Allemagne sur le circuit du Nürburgring.