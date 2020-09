Formule 2 : nouvelle victoire de Mick Schumacher au GP de Russie

publié le 26/09/2020 à 16:08

Après une première victoire début septembre à Monza, Mick Schumacher poursuit sur une lancée et a remporté sa deuxième course de Formule 2 de la saison ce samedi 26 septembre sur le circuit de Sotchi (Russie).

À 21 ans, le pilote Prema était parti troisième et a passé le pilote japonais Carlin au 19e tour pour gérer la situation sur les 13 tours restants et ainsi remporter la victoire. "Je suis très, très heureux", a commenté Mick Schumacher. "Nous récoltons les fruits du travail que nous faisons depuis un moment maintenant. La voiture était parfaite et je me serais même contenté de la deuxième place, alors vous pouvez imaginer à quel point je suis heureux de gagner".



Au Championnat, le jeune Allemand, membre de la Ferrari Driver Academy compte désormais 186 points et a étendu son avance sur le Britannique Callum Ilott, deuxième, à 18 points. Le fils du septuple champion de Formule 1 Michael Schumacher suit donc les traces de son illustre père. Sacré champion d’Europe de Formule 3 en 2018, il conforte sa première place au Championnat F2 et se place comme un candidat sérieux à un baquet en F1 la saison prochaine.



Dans le giron Ferrari, Mick Schumacher pourrait accéder dès 2021 au cercle fermé des 20 pilotes de F1 dans une des écuries équipées du moteur Ferrari, à savoir Alfa Romeo ou Haas. Après le rendez-vous en Russie, les deux dernières manches du championnat de F2 se dérouleront début décembre à Bahrein.