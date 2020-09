Formule 1 : Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Toscane

publié le 13/09/2020 à 17:51

Lewis Hamilton s’est imposé ce dimanche 13 septembre au Grand Prix de Toscane, un Grand Prix très animé, marqué par l’abandon de huit pilotes et de deux drapeaux rouges.

Le sextuple champion du Monde devance l’autre Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas.

La troisième place revient au Thaïlandais Alexander Albon sur sa Red Bull Honda qui accède à son premier podium en Formule 1

C’est la 90ème victoire en Grand Prix pour le Britannique qui s’échappe un peu plus au classement mondial alors qu’il reste huit Grand Prix à disputer avant la fin de la saison du championnat du Monde de Formule 1 de 2020. Avec ce nouveau sacre, Lewis Hamilton n’est plus qu’à une victoire du record de Michael Schumacher.



Ce Grand Prix de Toscane n’a par ailleurs pas souri aux Français. Pierre Gasly a été contraint à l’abandon sur son Alpha Tauri après une sortie de piste dès le premier tour. Esteban Ocon a du abandonner au 13ème tour pour des problèmes de freins sur sa Renault alors que Romain Grosjean termine 12ème sur sa Haas.

Deux drapeaux rouges

Mais cette 9ème course de la saison a surtout été marquée par deux drapeaux rouges. Le premier après un impressionnant crash lors de la relance de l’épreuve après les huit premiers tours sous drapeau jaune consécutifs à la sortie de piste de Max Verstappen et Pierre Gasly Cette fois-ci c’est Sainz, Giovinazzi, Magnussen et Latifi qui, victimes de ce spectaculaire accident, ne pouvaient reprendre la piste.

Le second drapeau rouge est intervenu à 13 tours de l’arrivée après l’accident de Lance Stroll. Les douze rescapés étaient une fois de plus contraints de repasser par les stands et de prendre un 3ème départ arrêté.