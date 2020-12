Les pilotes de F1, des athlètes de haut niveau à la préparation rigoureuse

publié le 30/11/2020 à 23:49

Le pilote Romain Grosjean devrait quitter l'hôpital mardi 1er décembre mais il est forfait pour le prochain Grand prix au minimum, après son spectaculaire accident dimanche. Au-delà du "miracle", le fait qu'il soit sorti des flammes quasi indemne est le résultat de beaucoup de travail.

Les pilotes de F1 sont avant tout des athlètes de très haut niveau, capables d'encaisser des pressions de 5G. Leur tête, qui pèse 8 kg avec le casque, va ainsi en peser 40 dans chaque virage, d'où un énorme travail musculaire "sur le cou pour éviter un étirement de la nuque lors des décélérations, et sur toute la chaîne abdominale lombaire", comme l'explique Mathieu Zangarelli, directeur sportif de l'écurie ART.

"Le haut du corps d'un pilote est extrêmement puissant, tonique. Ce qui a certainement permis à Romain Grosjean de sortir de la voiture, c'est cette capacité physique à absorber ce type de décélération, et être en mesure de pouvoir réagir avec les bonnes actions dans un temps très bref", ajoute-t-il. Selon Mathieu Zangarelli, "avec l'impact qu'a eu Romain hier (dimanche), un organisme lambda aurait certainement perdu connaissance au moment de du choc".

On peut rappeler que sur un Grand prix, un pilote peut perdre jusqu'à 5 kg et brûler 1.500 calories. C'est un petit peu moins qu'un marathonien, mais à raison de 15 à 20 Grand Prix par an, le pilote subit à chaque fois une sollicitation cardiaque intense : plus de 180 pulsations par minute en moyenne et pendant deux heures.