F1 : Hamilton positif à la Covid-19, qui pour le remplacer au GP de Sakhir ?

et AFP

publié le 01/12/2020 à 11:42

Au surlendemain du premier Grand Prix de Bahreïn de cette saison 2020 impacté par la pandémie de coronavirus, GP marqué par l'effroyable accident de Romain Grosjean, Mercedes et la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ont annoncé le forfait de Lewis Hamilton pour la deuxième manche sur le circuit de Sakhir. Le Britannique est positif à la Covid-19.

"Il s'est réveillé lundi matin avec des symptômes légers et a été informé au même moment qu'un de ses contacts avant son arrivée à Bahreïn avait été testé positif, précise Mercedes dans un communiqué. Lewis a donc fait un test qui s'est avéré positif. Cela a depuis été confirmé par un autre test (...) Lewis est maintenant isolé", ajoute son écurie. "Hors des symptômes légers, il est en forme et en bonne santé."

La marque à l'étoile précise également que son pilote vedette (35 ans), sacré champion du monde pour la septième fois le 15 novembre, a été testé à trois reprises la semaine passée, conformément aux protocoles en vigueur en F1, et pour la dernière fois dimanche 29 novembre en marge à Bahreïn. Tous ces tests se sont révélés négatifs.

L'un des deux pilotes de réserves appelés ?

La question est désormais de savoir qui prendra place dans sa monoplace, dimanche 6 décembre, pour une deuxième manche sur le circuit de Sakhir (sur le tracé extérieur cette fois) qui a failli coûter la vie à Romain Grosjean ? Le nom de son suppléant sera annoncé "en temps voulu", a fait savoir Mercedes.

Sur le papier, l'équipe championne du monde dispose de deux pilotes de réserve; également appelés pilotes essayeurs : le Belge Stoffel Vandoorne (26 ans) et le Mexicain Esteban Gutiérrez (29 ans). Vandoorne a déjà disputé 41 GP en F1 avec McLaren entre 2016 et 2018. Il a inscrit 26 points et compte deux 7es places comme meilleur résultat.

Vandoorne en pole

Le natif de Courtrai participe actuellement avec Mercedes aux essais de pré-saison de Formule E à Valence, en Espagne. Hasard du calendrier, il était prévu avant même le test positif d'Hamilton qu'il rejoigne Bahreïn à l'issue de ces essais, qui se terminent mardi 1er décembre, précise un porte-parole de l'écurie.

Un peu plus expérimenté avec 59 départs au compteur avec Sauber (2013, 2014) puis Haas (2016), Gutiérrez n'a en revanche marqué que 6 points (meilleur résultat une 7e place également). Lui aussi a été pilote de Formule E. Le Mexicain compte aussi une expérience en Indycar.