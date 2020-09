et AFP

publié le 27/09/2020 à 17:10

Une belle opération pour le pilote niçois. À bord de sa Yamaha, Fabio Quartararo a remporté le Grand Prix de MotoGP de Catalogne ce dimanche 27 septembre devant les deux pilotes espagnols sur Suzuki, Joan Mir et Alex Rins. Cette victoire permet au Français de reprendre la tête du Championnat du monde.

Parti de la première ligne, Fabio Quartararo a dominé le Grand Prix et a su résister au retour des Suzuki de Joan Mir et d'Alex Rins dans les derniers tours. "Mon pneu arrière était complètement détruit et nous savions que les Suzuki étaient très fortes", a affirmé Quartararo après avoir remporté sa 3ème victoire de la saison.

Ces dernières semaines ont été difficiles pour le pilote niçois, victime d'une double-chute au Grand Prix de Saint-Marin, qu'il l'avait fait rétrograder 2ème au classement du championnat du monde. Avec cette victoire, Fabio Quartararo reprend la tête avec huit points d'avance sur Joan Mir, alors qu'il reste six épreuves à disputer.

Leader du championnat avant cette 8e manche de la saison, l'Italien Andrea Dovizioso sur Ducati a chuté dès le premier tour, en même temps que le Français Johann Zarco (Ducati-Avintia). Valentino Rossi a quant à lui chuté tout seul en fin de course, alors qu'il occupait la deuxième place. Le vétéran italien a manqué l'occasion de monter sur le 200e podium de sa carrière.