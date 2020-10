publié le 11/10/2020 à 16:29

Lewis Hamilton a remporté ce dimanche 11 octobre sur le Nürburgring le Grand Prix de l’Eifel, 11e manche du championnat du Monde. Au volant de sa Mercedes, le sextuple champion du Monde s’est imposé devant le Néerlandais Max Verstappen sur Red Bull Honda et la Renault de Daniel Ricciardo. C’est le premier podium d’une Renault depuis celui obtenu en Malaisie en 2011 par l’Allemand Nick Heidfeld.

Parti en deuxième position, Lewis Hamilton a pris la tête de la course au 13e tour, profitant d’une erreur de son coéquipier Valtteri Bottas qui jusque-là était en tête du Grand Prix après avoir réalisé la pole position la veille.

C’est la 91e victoire en Grand Prix pour le Britannique qui égale le septuple champion du Monde, l’Allemand Michael Schumacher dont la 91e et dernière victoire remontait au 1er octobre 2006 en Chine. Il reste désormais six Grand Prix à Lewis Hamilton pour conquérir un septième titre de champion du Monde et ainsi égaler Schumacher sacré en 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 avec Benetton et Ferrari.

Le record de Kimi Raïkkönen

Du côté des Français, parti 12e, Pierre Gasly termine à une très belle 6e place et offre une fois de plus de précieux points à son écurie Alpha Tauri. Quant à Romain Grosjean il inscrit enfin ses premiers points cette année en terminant 9e.



Esteban Ocon a de son côté été contraint à l’abandon au 23e tour après un problème hydraulique sur sa Renault alors qu’il était en cinquième position. C’est le troisième abandon cette saison pour le Normand après ceux de Styrie et du Mugello.

Ce Grand Prix d’Eifel a également été marqué par la participation de l’Allemand Nico Hülkenberg sur l’une des deux Racing Point. L’Allemand a été appelé samedi en urgence pour remplacer Lance Stroll malade et s’est élancé en 20e et dernière position. Il termine 8e, mais c’est surtout le record battu par le Finlandais Kimi Raïkkönen qui a marqué ce rendez-vous sur le Nürburgring. Le pilote Alfa Romeo a, ce dimanche, pris pour la 324e fois le départ d’un Grand Prix, battant ainsi le Brésilien Rubens Barrichello. Prochain Grand Prix le 25 octobre à Portimao, au Portugal.