F1 : le jeune Français Théo Pourchaire frappe à la porte pour 2023

À l’heure où les transferts sont ouverts en Formule 1, que des places vont se libérer, le Français Théo Pourchaire espère bien décrocher un baquet pour la saison 2023 et ainsi rejoindre ses compatriotes Esteban Ocon et Pierre Gasly parmi les 20 meilleurs pilotes du monde.



Le natif de Grasse (Alpes-Maritimes), qui vient de fêter ses 19 ans, est pensionnaire de l’écurie Art Grand Prix au sein de laquelle il évolue en Formule 2 depuis deux saisons. À quatre courses de la fin du championnat et avant les deux manches du Grand Prix de Belgique (samedi 27 août à 18h, dimanche 28 août à 10h20), il pointe à 21 points du Brésilien Felipe Drugovic, actuel leader du classement.



"La fin de championnat s’annonce palpitante et tout est encore jouable pour le titre, confie Théo Pourchaire. J’y crois toujours et je vais tout donner pour ne pas avoir de regret, car à 99,9 % je ne serai plus en F2 l’an prochain. J’ai montré ce que je savais faire dans cette catégorie".

Il est temps de passer à autre chose Théo Pourchaire

L’an passé à Monaco, le pilote de 19 ans était devenu le plus jeune "poleman" et le plus jeune vainqueur de l'histoire en Formule 2. Il compte désormais cinq victoires dans l’antichambre de la F1 (dont trois cette saison). "Voilà pourquoi il est temps de passer à autre chose, lance-t-il. Si j’ai une opportunité d’aller en F1, j’y cours, mais c’est à Sauber de voir. C’est grâce à eux que je courre en F2, je sais qu’ils ne me bloqueront pas si j’ai une opportunité".



Cette opportunité pourrait être chez Alfa Romeo-Sauber, chez qui le jeune Français a déjà roulé en tant que pilote de réserve et où l’avenir du Chinois Guanyu Zhou n’est pas encore décidé pour 2023.



Théo Pourchaire sera l’invité de Isabelle Langé dans "On refait le sport" sur RTL dimanche 28 août de 18h30 à 20h.

