Sports mécaniques : qui est Théo Pourchaire,16 ans, félicité par Lewis Hamilton ?

publié le 29/07/2020 à 20:54

Après une mini trêve de quinze jours, deux nouvelles courses attendent Théo Pourchaire les 1er et 2 aout sur le circuit de Silverstone. Vainqueur des Grand Prix de Styrie puis de Hongrie, c’est le Grand Prix de Grande-Bretagne que s’apprête à disputer le jeune Grassois qui, en quelques semaines, est passé du statut de pilote anonyme à celui de l’étoile montante du sport automobile français.



"Mon rêve c’est évidemment d’aller un jour courir en Formule 1 et de devenir champion du monde. Mais avant cela, il faut que je travaille, que j’apprenne et surtout que je garde la tête froide", explique celui qui fêtera ses 17 ans le 20 août prochain.

En attendant, il est depuis le 12 juillet dernier, le plus jeune pilote de l’histoire de la Formule 3 à gagner un Grand Prix. "C’était incroyable de me retrouver sur la plus haute marche et d’entendre la Marseillaise. Et le plus fou dans tout cela, c’est qu’en descendant du podium, Lewis Hamilton est venu me féliciter en me glissant un mot gentil à l’oreille. Hamilton, c’est mon idole, je suis fan depuis que je suis tout petit".

Théo Pourchaire sur le podium en Hongrie. Crédit : www.theopourchaire.com/

Rookie dans cette catégorie qui est, avant la Formule 2, l’anti-chambre de la Formule 1, Théo Pourchaire est aussi le plus jeune des trente engagés du plateau, mais aussi le seul Français. "Mais j’ai la chance d’être au sein de l’écurie Art Grand Prix, qui a, entre autre permis à Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas mais aussi Charles Leclerc et Roman Grosjean d’accéder à la Formule 1".



Également soutenu par l’écurie Sauber Alfa Roméo qui cette année fait courir Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, Théo Pourchaire a donc son avenir tout tracé. "Mais il faut que je gagne à nouveau des courses pour espérer l’an prochain évoluer en F2. Et ça commence par Silverstone, un circuit où je n’ai jamais roulé, sauf sur simulateur".

Théo Pourchaire au Grand Prix de Hongrie. Crédit : www.theopourchaire.com/

Désormais observé et candidat sérieux dans ce vivier de jeunes talents, Théo Pourchaire n’en revient toujours pas de s’être imposé aussi tôt dans la saison. Mais à bien regarder son parcours, on comprend mieux que le petit blondinet est un ado pressé et surdoué puisqu’il a débuté le karting le jour de ses trois ans et que depuis, il a été sacré trois fois champion de France karting, champion de France F4 Junior à 15 ans et champion de F4 allemande l’an passé.