F1-GP de Belgique : modifications, horaires, classement... Tout ce qu'il faut savoir

Comme chaque année depuis l’édition 2020 du Grand Peix de Belgique, plusieurs pilotes sont allés déposer des fleurs en haut du Raidillon de l’Eau Rouge, le virage mythique du circuit de Spa-Francorchamps. C’est là que un an plus tôt le Français Anthoine Hubert avait perdu la vie lors de la course de Formule 2.



Pour réduire les risques d’accident à la suite de nombreux crashs survenus au cours des dernières années, que ce soit en course de vitesse ou en endurance, le circuit des Ardennes belges a fait peau neuve, avec cette année l’ajout de bacs à graviers dans plusieurs virages, l’apparition de zones resurfacées et la refonte entière de ce virage construit en 1939 et maintes fois modifié.



Une découverte pour les 20 pilotes du plateau, de retour après trois semaines de congés estivaux. Durant cette période, le marché des transferts s’est agité avec les annonces du départ à la retraite de Sebastian Vettel et de son remplacement chez Aston Martin par Fernando Alonso, qui quittera Alpine en fin de saison. À ce jour, l’écurie française n’a pas encore trouvé son remplaçant et étudie plusieurs pistes, alors que Daniel Ricciardo a annoncé la fin de sa collaboration McLaren.

Séduire le promoteur de la Formule 1

Plus de 300.000 spectateurs sont attendus pour ce week-end de course à Spa, des spectateurs choyés après le triste spectacle rendu l’an passé en raison des intempéries qui avaient perturbé le programme et fortement mouillé l’assistance. Certains d’entre eux, par tirage au sort, se sont vu offrir un billet surclassé.



Les organisateurs du GP de Belgique vont également avoir tout le week-end pour tenter de séduire le promoteur de la Formule 1, qui n’a pas encore confirmé la présence de ce rendez-vous au calendrier 2023. Le GP de France, lui, a été supprimé. Celui de Monaco semble également en sursis.

Verstappen largement en tête

Avant cette 14e des 22 manches du championnat du monde 2022, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull Honda) est en tête du classement des pilotes avec 258 points, soit 80 points d’avance sur le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et 85 sur le Mexicain Sergio Perez (Red Bull Honda).

F1-GP de Belgique : le programme

Vendredi 26 août : essais libres de 14h à 15h et de 17h à 18h

Samedi 27 août : essais libres de 13h à 14h, qualifications à 16h

Dimanche 28 août : départ de la course à 15h

La rédaction vous recommande

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info